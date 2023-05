“Ginestre in fiore” ha confermato il crescente interesse nei confronti dell’entroterra del Golfo Dianese, sempre più affascinante e delle attività outdoor. Un successo che è andato oltre le aspettative grazie al sinergico impegno della Protezione civile di San Bartolomeo al Mare e della famiglia Viale, che ha aperto le porte della sua proprietà per accogliere i numerosi partecipanti e mostrare loro un’autentica casella ligure, ristrutturata e resa agibile nel rispetto del suo valore storico e culturale. La camminata, di circa 6,3 km, partita da piazza Sottana a Chiappa, ha consentito ai partecipanti di apprezzare il percorso dell’Anello di Chiappa, in totale immersione nella natura, nel momento più suggestivo dell’anno, caratterizzato dalla fioritura delle ginestre.

“È stata una bellissima escursione nel nostro entroterra – commenta l’Assessore Alessandra Gamalero -. Anche la visita alla casella è stata molto interessante e tutti hanno gradito la merenda a base di frittelle preparata dai padroni di casa. Un sentito ringraziamento ai volontari della Protezione civile di San Bartolomeo al Mare (compresi quelli a 4 zampe, Keila e Kira) che ci hanno accompagnato e supportato in questa fantastica avventura e all’Associazione Dianese Outdoor che mantiene puliti e in ordine i nostri preziosi sentieri”.