I LEONI CENTRANO LA VITTORIA PIU IMPORTANTE E RESTANO IN SERIE D (a cura di Radio PNR)

Alla fine fu salvezza! Il Derthona strappa la vittoria decisiva per la salvezza e la permanenza in Serie D, al Fausto Coppi, contro una coriacea Castanese: la squadra tortonese vince lo spareggio playout per 1-0 con un gol, su calcio di rigore al 8′ st, del capitano Tato Manasiev.

Al Fausto Coppi “si erge la presenza del fedele esercito della salvezza”: i tifosi sono molto numerosi e incitano i leoni da inizio alla fine di questa delicata sfida spareggio. Il Derthona affronta la Castanese in casa, in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato.

Il Derthona si presenta con un modulo decisamente poco offensivo: 4-5-1. In porta Fiory, difesa priva dello squalificato Agazzi, con Tambussi, Daffonchio, Tarantino e Fomov. Centrocampo a cinque con D’Arrigo, Ciko, Manasiev, e avanzati sulle fasce Saccà e Trevisiol. Unica punta di ruolo, Gueye. Fuori causa D’Orazio, Diagne. Sono in panchina le punte Villa, Romairone e anche Procopio e Todisco sebbene non disponibili.

Derthona che comincia bene: al 3′ grande occasione con Trevisiol che, ben servito da Manasiev, entra in area, si libera del marcatore rientrando sul destro con un tiro a giro che impegna Oliveto, bravo a respingere. Ma sebbene l’iniziativa rimanga tra i piedi dei padroni di casa, la Castanese via via prende le misure e alza il baricentro offensivo. Tuttavia il risultato si traduce in un minor spettacolo sul terreno di gioco. Derthona schierato con una punta Gueye che sembra, obiettivamente, troppo solo, anche perché Saccà non è troppo propositivo sulla fascia destra. Ciko, non al meglio, ha recuperato dall’infortunio di domenica scorsa. Le squadre mantengono un ritmo cauto fino al 37′ quando la Castanese si rende molto insidiosa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con palla che arriva sulla testa di Battistello che colpisce all’interno dell’area piccola: solo un super intervento sulla linea di porta di Fiory riesce a evitare che la palla entri in rete. La squadra di Ferri prende fiducia e ci prova anche al 41′ con Lionetti che conclude con un sinistro molto insidioso, dal limite destro dell’area che esce a meno di un metro dalla porta tortonese. Il primo tempo termina 0-0.

La ripresa inizia con le stesse formazioni. Derthona che riparte spostando i giocatori di fascia: Saccà va a sinistra e Trevisiol a destra. Proprio il numero sette bianconero crossa al 1′ st per Trevisiol che però sbaglia del tutto la conclusione al volo. Al 6′ l’episodio decisivo: Saccà entra in area e nel tentativo di raggiungere un cross proveniente dalla destra, mette il piede e anticipa il difensore che lo atterra. Il direttore di gara decreta la massima punizione. Manasiev, capitano valoroso, scaccia i fantasmi di Fossano e si incarica della battuta: palla da una parte, portiere dall’altra e Derthona in vantaggio al 7′ st. Tra il 12′ st e il 19′ st Ferri decide di effettuare 3 sostituzioni: entrano gli attaccanti Ndiaye e Urso, il centrocampista Manfrè per Arrigoni, Boccadamo e Sette. Modulo che passa da un prudente 5-4-1 a un 4-3-3. Al 15′ st Saccà in una delle sue tipiche percussioni sulla fascia sinistra, entra in area e conclude a due passi da Oliveto che riesce a deviare in calcio d’angolo. Ferri al 25′ st effettua il quarto cambio: entra un altro attaccante, Costa (5 reti) per l’ottimo centrocampista Lionetti. Castanese spregiudicata e alla disperata ricerca del pareggio. Anche Daidola al 29′ e al 33′ st effettua due sostituzioni: entrano Villa e Giannone, per un provato Gueye e Trevisiol. Al 39′ st c’è spazio anche per Romairone al posto di Saccà. Al 41′ st la Castanese si riaffaccia dalle parti di Fiory, ma la conclusione di Urso è centrale e non impensierisce il portiere tortonese. Nell’ultimo dei cinque minuti di recupero Manasiev stende Ndiaye a una ventina di metri dalla porta: calcio di punizione da posizione centrale che batte Ndiaye con palla che esce non di molto rispetto al palo alla destra di Fiory. In questa stagione, non poteva mancare anche l’ennesimo brivido finale per il Derthona!

La partita termina 1-0 e il Derthona agguanta la salvezza all’ultimo respiro.

DERTHONA – CASTANESE 1-0

RETI: 8’st Rig. Manasiev

DERTHONA: Fiory; Daffonchio, Tambussi, Tarantino, Fomov; D’Arrigo; Saccà (40′ st Romairone), Manasiev, Ciko, Trevisiol (34′ st Giannone); Gueye (29′ st Villa).

A DISP: Calzetta, Todisco, Procopio, Linussi, Amaradio, Governatori.

ALL: Daidola.

CASTANESE: Oliveto; Grieco, Becchi, Sorrentino, Lomolino (39′ st Salducco); Lionetti (26′ st Costa), Arrigoni (12′ st Ndiaye), Battistello; Boccadamo (12′ st Urso), Milani, Sette (20′ st Manfrè).

A DISP: Benini, Gatelli, Foglio, Facchini.

ALL: Ferri.

AMMONITI: Manasiev (D), Daffonchio (D), Becchi (C), Urso (C).

ARBITRO: Mattia Nigro della Sezione di Prato.

ASSISTENTI: Roberto Meraviglia di Pistoia e Luigi Ingenito di Piombino.