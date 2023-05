Continua il lavoro di accertamento della polizia locale di San Bartolomeo al Mare, coordinata dal Consigliere Delegato Giovanni Barreca, per prevenire e reprimere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in maniera incontrollata. Elevate ulteriori sanzioni in data 29.05.2023 e 31.05.2023.

