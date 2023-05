E’ fissato per domani sera, lunedì 29 maggio, il tradizionale appuntamento con il Challenge per gruppi e associazioni, atto conclusivo della stagione agonistica 2022-2023, a carattere amatoriale, del Bowling di Diano. Alla 24a edizione sono attese una dozzina di formazioni, alcune delle quali miste ed alcune composte da giocatori esordienti, che si confronteranno sulle piste di Diano Castello a partire dalle ore 21. La formula è quella delle terne. Previsti premi per tutti i partecipanti, inoltre riconoscimenti speciali per i migliori a livello individuale. Il ritrovo è fissato entro le ore 21 presso la sala bowling della struttura dianese (via Diano San Pietro 105). Per informazioni: 0183.494131.

L’anno passato ad aggiudicarsi la competizione furono Giuseppe Ippolito, Giovanni Strafforello ed Edoardo Ippolito (I Pipponi), i quali superarono di pochi punti (birilli abbattuti) il Pesto Team di Franco Zavagno, Emis Bianchi e Mario Mazzilli. Sul podio salì anche il Gts Trio di Davide Gabrielli, Paolo Tosetti ed Andrea Siffredi.

Lungo l’albo d’oro del Challenge, la cui prima edizione risale addirittura al 1999. Eccolo, andando a ritroso: 2022 I Pipponi, 2021 e 2020 non disputato causa Covid, 2019 I Cicci’s, 2018 Arnaco Family, 2017 Young Boys Mitici Tre, 2016 Ass. San Matteo, 2015 Astra, 2014 Lilt, 2013 La Falegnameria, 2012 Cral Poste, 2011 Bocc. San Matteo, 2010 Azienda Ardoino, 2009 Cral Poste, 2008 Piccadilly, 2007 Circolo Chiappa, 2006 Cral Poste, 2005 Les Loupes de mer, 2004 Cral Poste Italiane, 2003 Bocc. San Bartolomeo, 2002 Soto Mayor, 2001 Bar Pirata, 2000 Ambroveneto, 1999 Il Cantuccio.

