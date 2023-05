In occasione dei cento anni dall’istituzione del Corpo dell’Aeronautica Militare, in collaborazione con la Società Storica Pro Iulia Dertona, il Comune di Tortona organizza alcuni appuntamenti.

Il primo è previsto per lunedì 22 maggio alle ore 15, con la posa del busto in memoria del Tenente pilota Roberto Angeleri presso il cimitero cittadino in via Rinarolo; il secondo venerdì 26 maggio alle 17.30, presso la sala conferenze della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, si terrà l’incontro sul tema “100 anni di mito del volo. Storie di uomini, piloti ed eroi”, presentato da Corrado D’Andrea e Matteo Leddi.

Terzo ed ultimo appuntamento giovedì 1 giugno sempre alle 17.30 presso la sala del Ridotto del Teatro Civico si terrà la presentazione del volume “A sud del Tropico del Cancro” facente parte della collana del centenario dell’Aeronautica Militare, con gli autori Roberto Chiarvetto e Michele Soffiantini, responsabili anche della riedizione di “Ricognizione aerea ai confini occidentali e meridionali della Libia. Relazione segreta della missione del 1936 di Italo Balbo”, modera Nicolò Bongiorno.