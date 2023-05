sabato 13 maggio al suggestivo Forte di Gavi, dalle ore 14:30 alle ore 20:00, si è svolto il workshop di fotografia e pittura en plein air a cura di Arrigo Bonanno per la fotografia e Giovanni Torchia per la pittura. La partecipazione era aperta a tutti. L’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia ha messo gratuitamente a disposizione il materiale necessario per il laboratorio di pittura. Nonostante il tempo incerto all’evento hanno partecipato sia principianti sia provetti fotografi ed anche per la pittura vi è stata una considerevole adesione di appassionati e di parecchi giovani.

Martedì 9 maggio nella sede dell’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia alla presenza di un folto pubblico è stato presentato il libro “A muso duro” dell’autrice Agtnese Belardi. La serata, organizzata dagli Amici dell’Arte con il patrocinio del Comune e della Consulta per le Pari Opportunità di Serravalle Scrivia in collaborazione con UNIDuevalli Borbera e Scrivia APS è stata presentata dalla prof.ssa Luisa Maria Casaccia Gibelli, vice presidente degli Amici dell’Arte. L’autrice, Agnese Belardi, docente in congedo, presidente dell’associazione Salotto letterario Donata Doni di Lagonegro, all’arrivo, proveniente da un invito ad una conferenza internazionale a Milano, è stata calorosamente accolta dal Sindaco Luca Biagioni, da alcuni componenti della giunta e dal presidente Gianni Torchia.

Giovedì 18 maggio al Maglietto, in località Merella di Novi Ligure, alle ore 17:00 sarà inaugurata la mostra di pittura dell’artista Francesco Giannattasio. La mostra resterà aperta fino a sabato 27 maggio. In quella stessa giornata, alle ore 17:00 sarà presentato il libro “Scampoli di vita” scritto dallo stesso artista. La visita alla mostra nei giorni seguenti l’inaugurazione sarà possibile su prenotazione telefonica al numero: 347 4109278

Venerdì 19 maggio a Serravalle Scrivia presso la sede UNIDuevalli Borbera e Scrivia, in via Berthoud n° 60 (Sala espositiva Ex Caffè Roma), alle ore 17:00 sarà inaugurata la mostra collettiva dei laboratori di fotografia, disegno e pittura svolti in collaborazione tra l’UNIDuevalli e l’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia. L’esposizione terminerà giovedì 25 maggio; si potrà visitare tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 19:00 o previa prenotazione.