Domenica 14 maggio alle ore 16:00 presso l’Abbazia di Rivalta Scrivia si terrà un concerto organizzato dall’Associazione “Comitato Civico Per Rivalta Vivibile” in collaborazione con il Coro Le Sette Note di Carbonara Scrivia diretto da Marco Guerra.

La serata, presentata da Lorenzo Arlandi vedrà come ospiti il soprano Lucia Scilipoti e la solista Claudia Morelli.

Il repertorio spazierà dal genere sacro a quello lirico sinfonico terminando con il leggero popolare italiano e non, ascoltando brani di autori di fama mondiale.

Correlati