Dopo sei anni mercoledì 17 maggio Tortona vivrà nuovamente l’emozione di accogliere l’arrivo della 11’ Tappa Camaiore-Tortona del 106’ Giro d’Italia di ciclismo, indicativamente previsto per le ore 17-17.30 in corso Cavour.

Ospitare un evento di tale portata comporta una serie di provvedimenti viabilistici necessari, già attuati nel 2017, per consentire lo svolgimento della manifestazione, garantire la sicurezza agli atleti, degli addetti ai lavori e degli spettatori che, con largo anticipo, affolleranno la zona dell’arrivo.

Contestualmente occorre limitare quanto più possibile i disagi ai cittadini che abitualmente transitano, lavorano o frequentano le scuole che insistono su questa zona della Città, assicurando percorsi alternativi che consentano la circolazione.

In particolare per agevolare le famiglie degli studenti della scuola secondaria di primo grado “Luca Valenziano”, l’Amministrazione Comunale ha organizzato due punti di ritrovo, uno presso il semaforo tra corso Romita e corso Cavour (davanti all’istituto bancario) e uno all’angolo tra corso Garibaldi e corso Alessandria (lato Palazzetto dello Sport), dove saranno presenti volontari per agevolare le famiglie ad accompagnare i ragazzi sia all’orario di entrata e che di uscita da scuola.

Particolare attenzione anche per l’accoglienza delle persone diversamente abili a cui saranno riservati alcuni spazi per poter parcheggiare il più possibile vicino all’area della manifestazione: i veicoli a servizio delle persone invalide munite di contrassegno potranno essere parcheggiati in via Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra corso Alessandria e corso Cavour, per facilitare l’accesso alle aree a loro riservate nelle vicinanze.

Il servizio di Polizia Locale, con una ordinanza consultabile anche in homepage sul sito istituzionale del Comune di Tortona, ha disposto la modifica temporanea della disciplina della circolazione e della sosta veicolare, in particolare per quanto riguarda corso Cavour, corso Repubblica, corso Romita, corso Garibaldi, via Carducci, piazza Allende, area Fassini, piazza Milano, via Opizzoni, via L. Da Vinci, corso Alessandria, area parcheggio di superficie dell’ex Caserma Passalacqua.

L’arrivo è previsto in corso Cavour davanti all’istituto “Valenziano” e la strada verrà chiusa già dalle ore 5 del mattino i mercoledì 17 maggio per consentire l’allestimento della dirittura di arrivo e delle strutture necessarie per l’accoglienza della carovana e dei corridori. Chiusi allo stesso orario anche corso Repubblica e corso Garibaldi nei tratti adiacenti a piazza Allende e area Fassini che ospiteranno il “Giroland”.

La carovana del giro occuperà anche piazza Milano e piazza Galluzzi (sia quella dove si svolge il mercato, che il parcheggio ex Arfea), dove verranno sistemate tutte le ammiraglie e i mezzi al seguito delle squadre. Per questo motivo è già stata disposta un’ordinanza di sospensione, solo per mercoledì 17 maggio, del mercato ambulante. Anche il parte del parcheggio esterno dell’ex Caserma Passalacqua e parte di quello sotterraneo sarà riservato ai mezzi della stampa garantendone comunque l’utilizzo per gli abbonati con ingresso solamente da Via Legnano.

In Città la possibilità di sosta libera o a pagamento, oltre che lungo le strade non incluse nel provvedimento, sarà consentita al parcheggio in viale Delle Piane, in piazza delle Erbe, in piazza Loreto, al parcheggio del Lavello, in piazza Cavallotti, in piazzale Porta Ticinese e in piazzale Mossi (sul retro della Caserma dei Carabinieri).

Per quanto riguarda la viabilità alternativa per il giorno 17 maggio, l’unico punto di attraversamento di Corso Cavour sarà quello da via Leonardo Da Vinci verso corso Alessandria garantito fino a poco prima dell’arrivo della gara (indicativamente fino alle ore 16). Tutto il traffico veicolare cittadino che si sposta tra i quartieri Oasi e San Bernardino insisterà pertanto su corso Romita che tuttavia dovrà essere chiuso nell’imminenza dell’arrivo della gara per consentire ai corridori di raggiungere in sicurezza le ammiraglie in piazza Milano.

La rotonda all’incrocio fra corso Cavour e la circonvallazione (ex Liebig) è inserita all’interno della dirittura di arrivo e pertanto si renderà necessario il suo totale transennamento presumibilmente dal pomeriggio; i mezzi leggeri diretti o provenienti da Alessandria dovranno transitare su corso Alessandria, mentre quelli provenienti da Voghera dovranno transitare sulla SS 211 Bis nuova tangenziale di Tortona sia per raggiungere Alessandria che Genova (tramite autostrada), fermo restando il blocco alla circolazione che sulla circonvallazione (SS 10) avverrà in corrispondenza della rotatoria con Via Silvio Ferrari nell’imminenza dell’arrivo dei corridori provenienti da Villalvernia.

Ai mezzi pesanti, viceversa, non sarà consentito attraversare la città e, a seconda dei casi, troveranno adeguate informazioni alle intersezioni; si raccomanda, laddove possibile, di privilegiare i percorsi autostradali e la nuova tangenziale di Tortona. Si invita tutta la cittadinanza a limitare l’uso dei veicoli e comunque ad utilizzare i percorsi cittadini alternativi (come via Galilei, via Sarina, via Giulia, viale MiIite Ignoto, salita Santa Barbara, etc.), per gli spostamenti necessari.

L’Amministrazione Comunale di Tortona, in collaborazione con i volontari, per far conoscere le modifiche viabilistiche che verranno adottate in occasione della Tappa del Giro d’Italia, allestirà alcuni punti di informazione nelle giornate di sabato prossimo presso il mercato cittadino e in piazza Duomo nell’ambito delle manifestazioni in programma il 13 e 14 maggio.