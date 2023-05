AssaggiaTortona 2023 passa alla “storia” come l’edizione più grande di sempre in termini di numeri e partecipazione. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio una moltitudine di persone ha invaso via Emilia e Piazza Duomo a Tortona. Il centro cittadino visto dall’alto era tutto un brulicare di teste, persone ferme in attesa del piatto o del vino che avevano deciso di degustare; persone ferme a chiacchierare con gli amici; persone che si spostavano da un punto all’altro della via alla ricerca del produttore o del ristorante che avevano scelto ed individuato sulla mappa distribuita presso i punto info che facilitava il pubblico ad orientarsi nel percorso della rassegna, tra i quasi 60 stand e le proposte degustative che offrivano.

Il successo dell’evento è soprattutto il successo del nostro territorio, dei nostri prodotti e, ovviamente, di tutti quelli che sapientemente, con amore e costanza, li producono.

In bella mostra, come sempre, i vini dei Colli Tortonesi ad iniziare dal Derthona Timorasso, e i prodotti tipici del Tortonese aprendo con i salumi e i formaggi per proseguire con la frutta: le pesche di Volpedo, le ciliegie di Garbagna, la fragola profumata di Tortona; per concludere con i piatti: agnolotti, risotti, lasagne… sia cucinati in maniera tradizionale sia rivisitati a seconda dell’estro dello chef.

La presenza di pubblico è stata tale che domenica sera molti produttori hanno esaurito scorte di prodotti, materie prime e bottiglie di vino… quale migliore dimostrazione del successo dell’iniziativa?

Come già lo scorso anche quest’anno era presenti – in virtù del protocollo di collaborazione per la promozione del turismo sul territorio – due stand in rappresentanza dei Comuni di Gavi e Novi Ligure.

Grande entusiasmo e partecipazione anche agli eventi collaterali, dalle serate musicali in piazza Malaspina alla novità del “Festival delle trottole” che ha davvero riscosso un successo inaspettato da parte di grandi e piccini, tutti intenti a cimentarsi con i giochi di legno di una volta o a confrontarsi con il lancio della trottola.

“E’ stata davvero un’edizione straordinaria – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – che ha reso onore all’eccezionale lavoro che i nostri produttori svolgono tutti i giorni, tenendo alto il nome di Tortona e del Tortonese, offrendo prodotti unici e di altissima qualità.

Non posso che ringraziare quanti hanno reso possibile, ancora una volta, lo svolgimento della manifestazione: la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il fondamentale supporto economico; gli sponsor ALPLA e Katoen Natie – Interporto di Rivalta Scrivia; la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che ha sostenuto l’evento, anche quest’anno, tramite il contributo elargito ai commercianti.

Devo inoltre un ringraziamento al personale del Comune di Tortona che ha lavorato senza sosta per l’ottima riuscita di AssaggiaTortona, in particolare all’Ufficio Manifestazioni come sempre in prima linea per coordinare ed allestire l’evento, al settore Lavori Pubblici e Polizia Locale per l’indispensabile collaborazione.

In ultimo grazie a tutti quanti hanno partecipato con un arrivederci all’edizione 2024!”.