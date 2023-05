FIAB ALESSANDRIA e UISP organizzano domenica 14 maggio 2023 con ritrovo e partenza da piazza Santa Maria di Castello (AL) alle ore 10 la manifestazione Bimbimbici & Bicincittà, una pedalata cittadina per promuovere una città con strade più sicure a misura di tutti, a partire dai più fragili.

La pedalata che si concluderà in maniera festosa al Parco Carlo Carrà, quest’anno si arricchisce di un obiettivo.

Il ricavato della manifestazione, infatti, quota di iscrizione di 3 euro, contribuirà a finanziare la Fondazione “Uspidalet”.

La scelta di donarli alla fondazione Uspidalet muove dalla condivisione dello stesso ideale che, da più di quindici anni, anima la manifestazione e che bene è espresso nella “mission” della fondazione stessa: “i bambini di oggi sono la comunità di domani”.

Il ricavato verrà destinato al progetto “Respira con me” dedicato all’acquisto di due ventilatori polmonari pediatrici.

Bimbimbici – Bicincittà è l’unione di due manifestazioni nazionali che ad Alessandria vengono organizzate congiuntamente da FIAB e UISP.

Bimbimbici è una manifestazione nazionale di FIAB che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi.

Bicincittà è una delle iniziative Uisp più amate: una passeggiata su due ruote che ogni anno, dal 1985, invade le strade di tutta Italia con migliaia di pedalatori e pedalatrici, giovani e meno giovani.

Ci auguriamo quindi che, domenica 14 maggio, siano in tanti a pedalare per le vie della città con FIAB, Uisp, Il Sole dentro, Associazione Aleramica Alessandrina, Museo AcdB Alessandria Città delle Biciclette e a tante, tante bambine e bambini. Gli amici della Croce Rossa in bicicletta ci scorteranno e il gruppo ciclistico I Bric aiuterà lo svolgimento della pedalata.

Fischietto colorato in omaggio alla partenza, si chiede di portare campanacci, tamburi e trombette per portare la nostra festa in tutta la città

In caso di pioggia alla partenza la manifestazione sarà rimandata

FIAB ALESSANDRIA organizza inoltre due eventi collaterali nell’ambito del progetto Riusa e pedala for babies con il contributo di Fondazione SociAL.

Sabato 13 maggio 2023 alle ore 15.30 appuntamento al Parco Carrà (AL) per il laboratorio PIMP YOUR BIKE!, dipingi la tua bici e rendila unica con l’aiuto di Elena Zecchin, grafica e art designer.

Ingresso libero con prenotazione al link www.ri-cyclo.org/zecchin

A conclusione, domenica 14 maggio 2023 alle ore 15.30 al Chiostro di Santa Maria di Castello (AL) si terrà il laboratorio BEAUTY RE-CYCLE, crea una borsa per bici con materiali ecosostenibili con l’aiuto di Isabella Calza, artista creativa.

Ingresso libero con prenotazione al link www.ri-cyclo.org/calza