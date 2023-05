Riceviamo e Pubblichiamo

Direttore buongiorno,

Questa e’ la situazione dei rifiuti abbandonati nel parco dello scrivia , oggi alle 9.53

E’ da almeno un paio d’anni che settimanalmente chiunque parcheggi in zona “campo bocce” puo’ constatare di persona lo stato delle cose.

Vero che, sempre settimanalmente o quasi, gli addetti dell’azienda puliscono l’area lasciandola assolutamente pulita ma credo che qualche domanda sia legittimo porsela.

Se da anni la situazione rifiuti abbandonati si ripresenta con cadenza settimanale o quasi direi che e’ anche legittimo domandarsi cosa si sia fatto o si faccia, da parte dei responsabili della gestione rifiuti, per almeno attenuare il problema. Anche perche’, cosa non di poco conto, va detto che i costi sono a carico degli utenti tortonesi e quindi gli stessi costi sono poi spalmati sulle fatture a conguaglio, presumibilmente, di ognuno di noi.

Se e’ corrispondente al vero quanto detto da due impiegati/funzionari dell’azienda in camera caritatis: ogni pulizia straordinaria costa complessivamente dai 1500 ai 2000 euro.

Le logiche della burocrazia pubblica, spesso oscure ed inefficaci, possono giustificare che dopo anni il problema sia ancora irrisolto o quantomeno nemmeno attenuato?

Cordiali saluti

Lettera firmata