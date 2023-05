E’ stata presentata nei giorni scorsi a Palazzo Monferrato la piattaforma “Local Welfare”, realizzata dal Distretto Urbano del Commercio di Alessandria e AFC Consulting in partnership con Edenred Italia nell’ambito del finanziamento della Regione Piemonte approvato con D.R. n. 328 del 13 dicembre 2021, a sostegno dei primi interventi strategici dei DUC piemontesi.

La piattaforma, già attiva, è la soluzione tecnica e tecnologica che permette ai datori di lavoro di mettere a disposizione dei propri dipendenti servizi di welfare aziendale – che godono di agevolazioni fiscali – e alle imprese del comparto del commercio locale di diventare fornitori di questi servizi.

“L’iniziativa introdotta dal DUC ha il pregevole obiettivo di mettere a disposizione del territorio una modalità di welfare ormai molto usata e che spesso penalizza gli esercenti locali. Le aziende che hanno programmi di welfare spesso, per mancanza di alternative, si affidano a grandi piattaforme che non riescono ad intercettare gli esercenti locali. “Local Welfare” risponde a questa domanda ben specifica e agevola proprio l’incontro tra domanda e offerta di servizi e lo fa privilegiando proprio il nostro territorio” – dichiara il Sindaco della Città di Alessandria Giorgio Abonante.

“Local Welfare è un esempio concreto di come si possano ottenere, facendo sistema, molteplici vantaggi per tutti i partecipanti: risparmio per i datori di lavoro, maggiore potere d’acquisto per i dipendenti e incremento del loro benessere, opportunità di business per le imprese che fanno parte del Distretto, sviluppo economico del territorio dovuto alla vicinanza tra domanda e offerta, sviluppo sociale del territorio e maggiore attrattività delle aziende” – spiega il Manager del Distretto Urbano del Commercio Alice Pedrazzi.

Durante il convegno, che si è aperto con i saluti del Sindaco del Comune di Alessandria Giorgio Abonante, sono stati illustrati ai partecipanti i molteplici aspetti dell’iniziativa: i vantaggi fiscali per l’impresa ed i benefici per il personale spiegati da Alessandro Armano di AFC Consulting Srl, le opportunità che il sistema di welfare locale può portare al sistema economico del Distretto, evidenziate da Alice Pedrazzi, Manager del DUC di Alessandria, il funzionamento della piattaforma digitale, illustrata da Eleonora Ferro, Sales Account Manager di Edenred Italia che ha anche portato la testimonianza di alcuni casi reali di aziende che stanno utilizzando la piattaforma con l’evidenza dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.

WELFARE AZIENDALE

Il welfare aziendale prevede una serie di benefit che godono di agevolazioni fiscali per i datori di lavoro che decidono di metterli a disposizione dei lavoratori, con l’obiettivo di migliorare gli equilibri tra vita personale e lavorativa ed incrementare il benessere.

I lavoratori, a loro volta, hanno una rete di fornitori locali presso cui utilizzare le risorse che sono state erogate dal datore di lavoro sottoforma di welfare.

A titolo esemplificativo, ecco alcuni dei servizi che potrebbero essere erogati tramite la piattaforma Local Welfare: cura, istruzione e formazione per i figli (es. libri di testo, asili nido, babysitting, campus estivi), assistenza per i familiari anziani, servizi per la prevenzione della salute e il benessere fisico, assistenza sanitaria, visite mediche, centri diagnostici, centri di riabilitazione, cure dentistiche, trasporto, servizi per l’auto e la casa.