Per il mese di maggio Tortona propone numerosi eventi.

Il primo è la Festa di Santa Croce che è stata anticipata al primo weekend del mese per motivi organizzativi legati all’arrivo dell’11’ tappa del Giro d’Italia (Camaiore – Tortona) prevista mercoledì 17.

Santa Croce 2023, quindi, si terrà nei giorni 6, 7 e 8 maggio, proponendo, come di consueto, la fiera con le vie cittadine invase di bancarelle multicolori.

Gli eventi in programma sono molti e sicuramente susciteranno grande interesse.

Si inizia venerdì 5 maggio alle ore 17,30 con l’inaugurazione presso la biblioteca civica della mostra fotografica “Personaggi tortonesi: Ü ghera ‘na vota” mostra curata dall’Officina del Dialetto, esposizione fotografica dedicata ai protagonisti, famosi ed autorevoli ma anche popolari, che hanno distinto e caratterizzato la vita della nostra città; la mostra rimarrà aperta fino al 28 maggio.

Sabato 6 alle ore 17 presso Palazzo Guidobono sarà inaugurata “Una Principessa a Tortona – una piccola rinascenza tra conflitti e carestie” mostra storico-documentale – già in programma nel 2021 ma rinviata per la pandemia – dedicata a Cristierna di Danimarca, Signora di Tortona, dove abitò dal 1578 fino alla morte avvenuta nel 1590, in occasione dei 500 anni dalla sua nascita: realizzata in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali vedrà esposti reperti del periodo (piatti, monete, monili del XV–XVI sec.) e documenti dell’Archivio Storico e della Biblioteca Civica che testimoniano la ripresa economico-sociale di quel fiorente periodo, accompagnati da pannelli esplicativi sulla vita di Cristierna, sulla situazione politica sia europea che locale dell’epoca e l’importante ruolo che le donne iniziavano ad assumere all’interno del mondo politico sociale ed economico. Tutto il materiale è stato inserito in un catalogo cartaceo che proseguirà la serie di cataloghi “Documenti di Storia Tortonesi”, prodotta in occasione delle precedenti mostre tenutesi a Palazzo Guidobono. Completeranno la mostra una postazione multimediale con la proiezione del documentario “Una Principessa a Tortona” e un plastico che condurrà il visitatore tra le vie della Tortona di fine ‘500, visita basata sulla mappa dell’epoca redatta da Pietro Bertelli, sul disegno del pittore tortonese Scipione Crispi, risalente al 1581. La mostra sarà visitabile dal 6 maggio al 25 giugno, dal giovedì alla domenica, dalle ore 15,30 alle 19. Informazioni, prenotazioni, visite guidate, visite per scuole, al n. 0131864457, mail manuelamarini@comune.tortona.al.it.

Ma le proposte espositive non sono finite: domenica 7 maggio alle ore 17 verrà inaugurata presso il Ridotto del Teatro Civico “Liquid” personale del giovane artista tortonese Edoardo Gagliotti, visitabile fino al 28 maggio.

Inoltre, domenica 7 e lunedì 8 (ore 10,30 – 12,30 e 15 – 19) piazza Duomo sarà teatro di “Mettiamo alla prova… l’educazione stradale in piazza” iniziativa dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni che potranno “guidare” moto ed auto elettriche nel percorso appositamente creato per imparare a conoscere segnali e regole stradali. Iniziativa proposta e curata dal Comando Polizia Locale di Tortona e dalla Federazione Motociclistica Italiana con il contributo di centro commerciale Oasi e IperBimbo.

Piazza Duomo ospiterà anche l’esposizione di attrezzature agricole mentre i concessionari di auto saranno in via Emilia con una gamma di vetture di tutte le marche.

La Festa religiosa di Santa Croce verrà mantenuta nella data corretta (seconda domenica del mese di maggio), pertanto la Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo Guido Marini si terrà domenica 14 maggio alle ore 10.30 in Duomo. Alle ore 20,45 dello stesso giorno in Duomo si terrà la “Elevazione Spirituale in musica” a cura della Cappella Musicale della Cattedrale.

