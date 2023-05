Sabato 29 aprile, presso la sede della Croce Rossa di Gavi, il Lions Club Gavi e Colline del Gavi ha consegnato 20 tablet donati al club dal Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari per una filiera agro-alimentare sostenibile dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e destinati alla Croce Rossa di Gavi e all’Istituto Comprensivo De Simoni.

«Secondo i dati di Greenpeace, ogni italiano consuma, in media, 200 chili di carta, circa 80 risme di fogli A4 da fotocopie. Questo, per i Lions, è stato il Mese dell’Ambiente — dice la presidente Teresa Mantero — e, grazie alla donazione che ci è stata fatta, abbiamo pensato di celebrarlo dando a due istituzioni locali la possibilità di ridurre il consumo di carta potenziando il digitale.»

L’idea è nata in seno a un’amicizia che coinvolge il club e la dottoressa Milena Lambri, ricercatrice alla Cattolica di Piacenza ma molto presente sul territorio per la sua attività di ricerca in ambito enologico, proprio grazie alla sensibilità sulle tematiche ecologiche.

«In facoltà — dice Lambri — avevamo la necessità di rinnovare gli strumenti informatici che utilizziamo per le nostre ricerche ma che, per altri scopi, sono ancora funzionali. Parlando con il dott. Rassu, amico di lunga data e socio del Lions di Gavi, è maturata questa idea del recupero, di poter impiegare queste attrezzature e dar loro un nuovo impiego. Dalla riconversione al risparmio della carta il passo è stato breve».

Prosegue Mantero: «Da sempre, per il nostro Club le collaborazioni sono vitali, dalla Croce Rossa con cui abbiamo avviato il progetto dell’Hub, all’Istituto Comprensivo De Simoni con cui portiamo avanti progetti formativi, alle pro loco locali che ospitano i nostri screening medici, senza dimenticare il grande sostegno dell’amministrazione comunale di Gavi che ci supporta nelle nostre attività. A questi aggiungiamo con orgoglio anche l’Università di Piacenza e la dottoressa Lambri.

In qualche modo siamo stati precursori della campagna internazionale Lions ‘Insieme possiamo’ che sollecita a lavorare fianco a fianco con le realtà territoriali per migliorare e dare nuovi impulsi a quella che è la ‘nostra casa’».