Riportiamo di seguito il comunicato del Sindaco di Diano Marina Cristiano Zà Garibaldi che bacchetta l’opposizione dopo il Consiglio comunale nella speranza che i politici tutti (sia di maggioranza che opposizione) possano smettere di stuzzicarsi e criticarsi ma si dedichino finalmente a problemi molto più sentiti dalla popolazione come quello dell’acqua potabile, la competitività turistica di Diano marina rispetto ad altre località, la passeggiata a mare che davanti all’hotel Paradiso fa veramente schifo, e tanti altri.

IL COMUNICATO DELLA MAGGIORANZA

Il consiglio comunale di giovedì sera ha ulteriormente confermato la netta diversità di vedute tra l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi e supportata dal nostro gruppo e una parte della minoranza – quella denominata Diano Domani e rappresentata da Francesco Parrella – che, oltre a non condividere le azioni di governo si propone sempre e costantemente con uno stucchevole atteggiamento da primo della classe, anche quando ha manifestamente torto.

È il caso – ad esempio – della comunicazione pervenuta dal Ministero nella quale è stato confermato che le società a capitale pubblico non sono soggette all’Albo Gestori. Nel corso del Consiglio comunale del 23 marzo e successivamente su diversi organi di stampa e sui social Parrella aveva invece affermato: “per la riscossione tributi la GM non risulta iscritta all’apposito Albo istituito dal Ministero ed è quindi del tutto evidente che non possieda i requisiti per svolgere anche questo compito”.

È anche il caso del nuovo asilo e delle nuove scuole, i cui progetti l’Amministrazione guidata da Cristiano Za Garibaldi ha recentemente approvato. Secondo Parrella sarebbero del tutto inutili per Diano Marina: “Ancora una volta – ha spiegato il Sindaco – sono assolutamente contento di trovarmi su posizioni nettamente diverse rispetto alle sue”.

È il caso del numero di tentativi di telefonate verso Gestioni Municipali SpA nel primo giorno di apertura delle spiagge. I software dicono che sono stati 16.000, il consigliere Parrella arriva a mettere in dubbio tale dato.

Insomma, negare per insultare, sembra questa la strategia dell’opposizione.

Gruppo “Vivere Diano”