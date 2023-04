In questi giorni presso il Palazzo Comunale di Acqui Terme alla presenza del Sindaco Danilo Rapetti, dell’Assessore al Lavoro Soumya Sellam, del Consigliere Comunale delegato alle Terme, Luigi Gilardi, dei rappresenti sindacali della Fisascat – Cisl Al AT Tonio Anselmo, della Filcams CGIL Al Segretario Generale Stefano Isgrò, della UILTUCS – UIL Al Segretario Generale Maura Settimo e, di una rappresentanza di lavoratori e in collegamento on line con l’Assessore Regionale al Lavoro Marco Protopapa e del Dirigente alle politiche del Lavoro Livio Boiero.

L’incontro fortemente voluto dall’Amministrazione comunale è stato sicuramento positivo poiché ha lasciato aperte le speranze di trovare delle soluzioni, si auspica anche a breve termine, per una riapertura degli stabilimenti, obiettivo fortemente condiviso da tutte le parti in causa.

Indipendentemente dalla data di riapertura, le parti sindacali si attiveranno per ottenere il rinnovo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori a tempo indeterminato e per richiedere l’attivazione di fondi speciali al momento non esistenti per i lavoratori stagionali. L’intento non è solo quello di ottenere una sostenibilità reddituale per i lavoratori, ma anche quello di non perdere delle professionalità strategiche per il buon funzionamento degli stabilimenti.

La regione Piemonte si è resa disponibile a cercare soluzioni a garanzia dei lavoratori stagionali anche se attualmente non ci sono fondi già stanziati.

Il Sindaco Rapetti propone di costituire un tavolo permanente in accordo con le organizzazioni Sindacali per il monitoraggio continuo della situazione delle lavoratrici e dei lavoratori, ugualmente di quelli ad oggi non più impiegati nelle Terme di Acqui, anche rispetto a possibili nuovi investimenti di altri imprenditori. A tal proposito verrà siglato nei prossimi giorni un protocollo di intesa con le Organizzazioni Sindacali.

A dimostrazione della particolare attenzione che i Sindacati, unitariamente, intendono dare ai lavoratori della Città, hanno deciso in accordo con il Sindaco Rapetti, di organizzare la manifestazione provinciale della giornata del 1° maggio proprio nella Città termale.

Il tavolo neo costituito si aggiornerà nei prossimi giorni.