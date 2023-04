Identificato e denunciato per furto aggravato un casalese di 52 anni, con precedenti, che il 29 marzo scorso aveva sottratto una bicicletta nella zona dell’Ospedale.

A seguito di una segnalazione telefonica pervenuta alla centrale operativa della Polizia Locale, relativa ad un probabile tentativo di furto di una bicicletta in atto nei pressi di un condominio in Via Rosselli, sono intervenuti gli agenti che, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili da alcuni testimoni, hanno rintracciato il soggetto rispondente alla descrizione fornita che passeggiava in Viale Ottavio Marchino.

L’individuo notato l’interesse rivolto verso di lui dagli agenti ha tentato di allontanarsi ma è stato immediatamente fermato.

L’uomo aveva con sé vari utensili da scasso e un passamontagna custoditi all’interno di uno zaino.

A fronte dei forti indizi a suo carico, l’uomo ha indicato il luogo dove era stata depositata la bicicletta rubata e ha accompagnato gli agenti presso un garage di sua proprietà dove è stata rinvenuta e restituita al legittimo proprietario.

Il ladro è stato segnalato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato per violenza sulle cose e per il reato di porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso.