Dal mese di marzo 2023 è attivo il servizio gratuito di Telefarmacia per i cittadini dell’ASL AL.

Un farmacista dipendente dell’Azienda Sanitaria risponde al telefono o tramite piattaforma Teams ai quesiti posti dai pazienti.

Gli argomenti sui quali si possono porre domande riguardano

Farmaci mancanti o non disponibili

Piani terapeutici

Segnalazioni di reazioni avverse di un determinato medicinale

Modalità di prescrizione

Indicazioni terapeutiche, posologia, interazioni, avvertenze e modalità di conservazione

Modalità di accesso alle terapie

Rimborsabilità farmaci prescritti tramite Servizio Sanitario Nazionale.

Spesso i pazienti desiderano avere informazioni sui farmaci che non vengono dispensati nelle farmacie del territorio ma solo tramite la distribuzione diretta da parte dell’ASL. Attraverso questa nuova tipologia di sportello telematico avere chiarimenti o rassicurazioni dal farmacista qualificato è più semplice e non obbliga l’utente a recarsi fisicamente all’ASL.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle ore 14.00 -15.00.

Per usufruirne il cittadino che deve sottoporre al farmacista una richiesta di informazioni o un dubbio può prenotare il consulto contattando il numero 0131-865125, il mercoledì dalle ore 14.00-15.30.

Riceverà una prenotazione per accedere al servizio in un momento a lui dedicato nell’ambito dell’orario in cui il servizio è in funzione, tramite il canale a lui più congeniale tra quello telefonico o il collegamento via Teams.