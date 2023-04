Oggi si è trattato del primo giorno di servizio al Comando di Polizia Locale di Voghera per Mauro Maccarini. Al momento del suo insediamento, il nuovo Comandante ha ricevuto la visita dell’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco Paola Garlaschelli e dall’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale William Tura. Mauro Maccarini ha incontrato, in seguito, gli Ufficiali e proseguirà, giorno dopo giorno, il suo ambientamento nel nuovo ruolo.

“Oggi abbiamo dato il benvenuto al nuovo Comandante della Polizia Locale – spiega il Sindaco Paola Garlaschelli -. Il settore della Polizia Locale è nevralgico per Voghera, il nuovo Comandante ci aiuterà a dare un nuovo assetto organizzativo alla Polizia Locale e a costruire quella sicurezza di comunità fondata su prossimità, prevenzione, sensibilizzazione, ascolto attivo che rappresentano la cifra distintiva delle politiche di legalità. Esprimo le mie congratulazioni e gli rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro”.

“La scelta di Mauro Maccarini, la sua professionalità e l’esperienza maturata sul campo sarà di sicuro impulso al percorso di rinnovamento che abbiamo tracciato come Amministrazione Comunale per garantire il miglior servizio possibile per la nostra Città – sottolinea l’Assessore alla Sicurezza William Tura -. Un percorso di rinnovamento, soprattutto in termini di investimenti, che ha previsto anche l’assunzione di undici agenti e l’introduzione delle nuove apparecchiature tecnologiche. Il nuovo Comandante contribuirà alla riorganizzazione del servizio e al coordinamento degli agenti. Insieme al Sindaco, abbiamo voluto estendere il nostro più totale supporto al Dottor Maccarini, augurandogli al tempo stesso un buon inizio di avventura”.