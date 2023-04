I Carabinieri della Stazione di Sanremo hanno, in poche ore, identificato e fermato il responsabile delle spaccate su autovetture in sosta nei parcheggi tra il lungomare Imperatrice ed alcune traverse di Corso Matuzia.

Già dalle prime ore del mattino, infatti, erano giunte alla Centrale Operativa di Sanremo diverse segnalazioni di persone che, raggiunti i propri veicoli per recarsi al lavoro, lamentavano di aver trovato la loro auto con uno o più vetri infranti.

Sette di loro si erano recati in caserma per formalizzare la denuncia di danneggiamento, il furto di denaro contante e qualche effetto personale.

Immediatamente scattate le ricerche, l’uomo, un italiano di trentotto anni originario della Toscana e con qualche precedente di polizia, è stato individuato e fermato nelle prime ore del pomeriggio mentre si aggirava nelle vie del centro della città dei fiori.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di uno zainetto contenente un martelletto per infrangere i vetri di quelli normalmente presenti nei vagoni ferroviari, nonché alcuni oggetti sottratti dai veicoli: adesso dovrà rispondere dei reati di danneggiamento e furto aggravato.

Inoltre, grazie al coordinamento con il locale Commissariato della Polizia di Stato, l’uomo è stato successivamente accompagnato presso quell’Ufficio di PS dove gli è stato notificato un Rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio per anni tre dal Comune di Sanremo; una misura di prevenzione particolarmente efficace prevista dal D. Lgs.159/2011 che presuppone, tra l’altro, una denuncia che prevede l’arresto sino a sei mesi in caso di violazione della prescrizione.