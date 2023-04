I bambini della Scuola materna “Laura Ottaggi” di Pontecurone ieri mattina, lunedì, sono stati accompagnati dalle loro maestre, dal sindaco e da alcuni amministratori nel giardino del Municipio (ex-Villa Signorini), per una speciale “caccia al tesoro”.

I piccoli hanno messo alla prova la loro vista e la loro conoscenza degli animali, riconoscendo i colori e le immagini su cartelli collocati in giardino e nel cortile. Hanno seguito con impegno le indicazioni, fino alla scoperta del tesoro, costituito da un grande uovo di Pasqua e da tanti ovetti di cioccolato. Per i piccoli alunni della Materna la caccia all’uovo è stato un momento di divertimento, ma anche di apprendimento, perchè hanno capito di essere cittadini di Pontecurone. E non hanno mancato di lasciare la loro “firma” su un grande cartellone: tante piccole impronte di manine colorate, un documento d’identità bellissimo!