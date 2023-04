La segnalazione arriva da alcuni Tortonesi e due in particolare hanno documentato con due diversi video la passeggiata notturna dei una famiglia di ben 14 cinghiali.

Notturna forse è esagerare visto che in strada passava qualche auto e c’erano anche perdoni a piedi. Così almeno risulta dai video che documentano il passaggio di una famiglia di cinghiali composta da mamma, papà 12 piccoli che dal centro si dirigono in periferia transinando in Corso Don Orione proprio a fianco del Santuario.