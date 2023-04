Nell’ambito servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa e della Stazione di Tortona hanno arrestato un 38enne di origini marocchine, nullafacente, residente in città, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, e segnalato una 47enne per uso personale.

I Carabinieri hanno fermato i due dopo avere visto uno scambio fra l’uomo, a bordo di un’autovettura, e la donna.

Nel corso del controllo, la 47enne veniva trovata in possesso di una dose di eroina, mentre all’interno dell’autovettura dell’uomo venivano rinvenute quarantadue dosi di cocaina e ventidue di eroina, oltre a più di mille euro in contanti. La successiva perquisizione presso l’abitazione del 38enne consentiva di rinvenire altri cinquemila euro in contanti, provento dell’attività illecita. L’uomo, a seguito della convalida dell’arresto, è stato condannato a un anno di reclusione e quattromila euro di multa, ed è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Alessandria.