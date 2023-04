Al di là del consueto atteggiamento da primi della classe che già nel passato non vi ha portato da nessuna parte nonostante vi siate messi tutti “insieme”, il manifesto Basta! che avete fatto affiggere nei giorni scorsi contiene una serie di inesattezze che certificano ulteriormente la vostra scarsa preaparazione, anche dal punto di vista amministrativo.

Tutti i paesi d’Italia fanno carte false per ospitare manifestazioni di street food, perché si tratta di eventi di tendenza, per i quali si muovono appositamente persone. San Bartolomeo al Mare è la piazza ideale per ospitare questo genere di eventi, abbiamo spazi adeguati.

Gli organizzatori di questi eventi contribuiscono, con fornitura di materiali vari, di spettacoli e anche finanziariamente, alla costruzione del calendario delle manifestazioni che – come ben sapete – viene realizzato con importi molto inferiori a quanto avviene in altre località, peraltro riscuotendo consensi diffusi sia dai turisti che dagli organi di stampa.

La stessa cosa accade per le cosiddette “bancarelle”: a fronte di un congruo contributo concediamo spazi affinché vengano organizzate manifestazioni commerciali che sono esse stesse catalizzatrici di interesse, anche a vantaggio delle attività commerciali stanziali, così come avviene in tutte le località turistiche. Compreso il Mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi che ha riscontri positivi in tutta la Liguria.

Tra l’altro, tra qualche giorno, proprio una delle Organizzazioni di categoria organizzerà una cosa simile, anche con la partecipazione dei commercianti di San Bartolomeo al Mare.

Forse non siete in grado di pesare il grande lavoro portato avanti da questa Amministrazione, in particolare dall’Assessore Davide Salerno, nei confronti delle Organizzazioni di categoria. Oggi abbiamo rapporti continui e consolidati, molto proficui. Siete sicuri di essere stati nominati paladini della categoria?

Vi invito anche a valutare la gravità del passaggio nel quale insinuate che gli operatori del commercio ambulante non pagherebbero tasse e contributi …

È chiaro che tutto è migliorabile, che nessuno è perfetto, che le nostre forze sono quelle che sono, quelle di un paese di meno di 3mila abitanti. Ma deve essere anche chiaro che con gli interventi da maestrina non si va da nessuna parte. Per amministrare un paese come San Bartolomeo al Mare, il mio paese, bisogna sapersi inventare soluzioni innovative, a volte scontentando qualcuno. Siamo sempre disponibili a valutare proposte alternative. Basta farle. Non basta dire solamente Basta!

Il Sindaco: Valerio Urso.