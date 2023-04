Martedì 12 aprile 2023 la Questura di Imperia celebra il 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, col tema “Esserci sempre”, per sottolineare il servizio e la vicinanza ai cittadini.

La celebrazione, con un appuntamento alle ore 10:30 in Calata Cuneo Oneglia (IM), alla presenza del sig. Questore della provincia di Imperia Giuseppe Felice Peritore, del sig. Prefetto Dott. Valerio Massimo Romeo, dei funzionari ed appartenenti alla Polizia di Stato, delle autorità religiose, civili, militari, costituisce l’occasione per premiare gli operatori meritevoli della Polizia di Stato impiegati in attività di particolare rilievo.

Per l’occasione, verrà premiata una rappresentanza di studenti che ha partecipato al progetto “Pretendiamo Legalità” realizzando elaborati sul tema.