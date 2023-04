Lotta all’ultimo strike, l’altra sera, nella finale del circuito Easter Cup, competizione amatoriale di bowling che ha tenuto banco per due mesi sulle piste di Diano. Grazie al 1° posto nella serata conclusiva (che assegnava punteggio doppio rispetto alle precedenti), a salire sul gradino più alto del podio è stato il loanese Enzo Vinti, il quale è riuscito a scavalcare Davide Gabrielli, in vetta dopo la fase di qualificazione e favorito della vigilia. Terza piazza per Giuseppe Ippolito, ai piedi del podio Vincenzo Moschetta e Fabio Curto. Sesta assoluta e prima delle donne è risultata Sara Tortorolo. Il miglior punteggio di singola manche della finale è stato realizzato da Luca Ardissone, con 206. Il top scorer del circuito (5 tappe) è risultato Davide Gabrielli, arrivato a quota 241, punteggio davvero notevole, in occasione del primo appuntamento. A tutti i protagonisti della finale sono stati consegnati, dal direttore del Bowling di Diano, Giuseppe Leotta, premi in perfetto tema pasquale.

Questi i “numeri” dell’ultimo atto della Easter Cup 2023.

Tappa conclusiva (finale): 1. Enzo Vinti 551; 2. Giuseppe Ippolito e Vincenzo Moschetta 545; 4 Luca Ardissone 544; 5. Fabio Curto 542.

Classifica generale a punti: 1. Enzo Vinti 69; 2. Davide Gabrielli 64; 3. Giuseppe Ippolito 63; 4. Vincenzo Moschetta 62; 5. Fabio Curto 61; 6. Sara Tortorolo 59; 7. Manuel Vinti 57; 8. Luca Ardissone 55; 9. Andrea Siffredi 54; 10. Daniele Curto 51; 11. Giovanni Strafforello e Cristina Campigotto 50.

Le ultime gare della stagione 2022-2023 sono previste nel mese di maggio. In programma anche uno degli appuntamenti più tradizionali, il Challenge per gruppi e associazioni, con partecipazione a terne.