Provincia di Alessandria e Nuovo Ospedale: Osservazioni del Presidente della Provincia e del dirigente competente in merito allo studio di fattibilità trasmesso dall’assessore regionale alla Sanità della Regione Piemonte a seguito dell’incontro avvenuto lo scorso 13 marzo, riguardante la localizzazione del nuovo ospedale Hub della Provincia di Alessandria

In riferimento alla documentazione inviata dall’Assessore Regionale alla Sanità della Regione Piemonte inerente il sito individuato per la localizzazione del nuovo ospedale di Alessandria, con specifica richiesta di formulare entro 30 gg osservazioni in merito Il Presidente della Provincia, di concerto con Il Dirigente Ambiente e Viabilità 1 Ing. Paolo Platania ritengono che, grazie agli aggiornamenti sulla delimitazione delle fasce fluviali del PAI e alla presenza della tangenziale, l’ambito si possa definire idoneo.

Se l’obiettivo è quello di attuare un polo ospedaliero, vista la limitrofa presenza dell’ospedale infantile, della Centrale Operativa Emergenza 118 e Base Elisoccorso e del futuro Campus universitario, ‘si può dire che il sito in questione risponde alle esigenze esplicitate’.

E’ chiaro che dovranno essere garantite adeguate misure finalizzate ad ottenere condizioni di sicurezza ottimali del sito e che un’ infrastrutturazione adeguata sarà assolutamente necessaria a servizio del polo ospedaliero previsto; sarà inoltre opportuno un adeguato studio sul traffico generato dal novo insediamento per definire le opere indispensabili da realizzare tempestivamente.