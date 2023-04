Domenica i Carabinieri di Tortona guidati dal Capitano Domenico Lavigna (nella foto) saranno presenti al palazzetto dello sport di Casale Monferrato con un banchetto informativo in cui verranno distribuiti anche gadget a chi vorrà avere maggiori informazioni sulla campagna antitruffe che i militari stanno portando avanti con una serie di incontri, l’ultimo dei quali è avvenuto oggi ad Alzano Scrivia.

La valenza sociale di alcuni messaggi rafforzata e veicolata attraverso il mondo dello sport è uno dei punti cardine dell’attività della Bertram Derthona e di Autosped Castelnuovo. Le due Società sono da sempre pronte ad accogliere e dare cassa di risonanza alle iniziative volte alla tutela delle persone, alla promozione di enti e associazioni impegnate in iniziative dal forte impatto.

Per questo motivo, domenica 30 aprile alle ore 17.30, in occasione della gara contro l’EA7 Emporio Armani Milano, i bianconeri promuoveranno la campagna #aiutateciadaiutarli, promossa e organizzata dai Carabinieri per sensibilizzare contro le truffe agli anziani.

Grazie al prezioso contributo della Compagnia di Tortona, guidata dal Capitano Domenico Lavigna, sulle sedute del PalaEnergica Paolo Ferraris gli spettatori presenti alla gara troveranno le brochure informative, con le informazioni utili per evitare le truffe e i riferimenti da contattare.

Le due squadre, prima della palla a due, si uniranno insieme reggendo lo striscione con l’hashtag #aiutateciadaiutarli, claim della campagna.