Questa mattina 28 aprile si è riunita l’Assemblea dei Soci di Casinò di Sanremo S.p.A. , ha deliberato l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Comune era rappresentato dall’Assessore ai Servizi Finanziari, Società ed Organismi partecipati, dott. Massimo Rossano.

Il bilancio chiude con un utile di oltre € 4.200.000 ed è stato deliberato un dividendo di € 2.800.000.

Il dott. Gian Carlo Ghinamo, Amministratore Delegato del precedente Cda, ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato. Consiglieri sono stati nominati l’avv. Lucia Artusi e il dott. Eugenio Nocita.

Il collegio dei revisori è così composto : Presidente Avv. Adriano Battistotti, dott.sa Renata Cugge, dott. Roberto Pozzi componenti effettivi.

Afferma il Presidente dott. Gian Carlo Ghinamo:” Nel ringraziare il sindaco Alberto Biancheri per l’apprezzamento e la dott.sa Biale e l’avv. Battistotti per l’impegno che abbiamo condiviso, affrontiamo con rinnovato entusiasmo le sfide che ci attendono. Con l’avv. Artusi e il dott. Nocita continueremo a rendere ancor più concorrenziale la nostra Azienda, potenziando il suo compito di volano turistico, economico e culturale del territorio. Questo in stretta sinergia con l’amministrazione comunale e con tutte le componenti produttive e sociali della nostra città. E’ un onore poter operare per l’azienda Casinò.”