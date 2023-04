E’ iniziato ieri il weekend di eventi di Pasqua organizzati dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con Centro Sociale Incontro e Orion Eventi: quattro giorni dedicati allo shopping e al divertimento. Da venerdì 7 a lunedì 10 aprile, il Lungomare delle Nazioni sarà animato con spettacoli di intrattenimento, laboratori e musica, che faranno da cornice a Lungomare in Fiera, mercatino di artigianato e spuntini serviti in “formato street food”.





Da venerdì 7 a lunedì 10 – Mercatino di artigianato e punti ristoro

Tutto il giorno sul Lungomare delle Nazioni



Venerdì 7 aprile

Attività per bambini e giochi a cura della cooperativa Diana dalle 15.00 alle 18.00 e animazione musicale a cura di Paolo Bianco dalle 14.00 alle 17.00 in Piazza Torre Santa Maria.



Sabato 8 aprile

Attività per bambini e giochi a cura della cooperativa Diana dalle 15.00 alle 18.00 e animazione musicale a cura di Paolo Bianco dalle 14.00 alle 17.00 in Piazza Torre Santa Maria.



Domenica 9 aprile

A partire dalle 14.00 spettacolo di Lello Clown in piazza Torre Santa Maria e intrattenimenti itineranti con i trampolieri sul Lungomare delle Nazioni. A cura di FEM spettacoli.



Lunedì 10 aprile

Animazione musicale a cura di Paolo Bianco dalle 14.00 alle 17.00 in piazza Torre Santa Maria. Alle ore 15.00 esibizione di ballo country con la scuola di danza “Country Style & Smile” dell’insegnante Giusiana in piazza Torre Santa Maria.

