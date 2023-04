Il Comune di Voghera, attraverso l’assessorato alla cultura, vuole rendere omaggio al proprio concittadino Alessandro Maragliano. Diverse iniziative sono in programma, infatti, nei prossimi giorni. Si comincia nel fine settimana, da Sabato 15 Aprile alle ore 16, presso la Biblioteca Civica Ricottiana in via Gramsci 1, con Matteo Basora, docente di Linguistica Italiana all’Università di Macerata, che illustrerà le tappe più significative del percorso artistico e culturale del poeta. Domenica 16 Aprile alle ore 21 al Teatro San Rocco la Chitarrorchestra Città di Voghera, diretta dal maestro Gianfranco Boffelli, eseguirà un concerto di canzoni dialettali dal titolo “Vughéra e ‘r sò djalàt – Ricordando Alessandro Maragliano”.

Sarà inoltre allestita una mostra di documenti e libri di Alessandro Maragliano, sempre a cura del Professor Matteo Basora, nella sala Giunta del Palazzo Comunale di Voghera, in piazza Duomo 1. L’esposizione sarà visitabile da Lunedì 17 a Venerdì 21 Aprile e da Mercoledì 26 a Venerdì 28 dalle ore 9 alle 12. Alessandro Maragliano è una figura centrale nella storia e nella tradizione dialettale vogherese a cavallo tra Ottocento e Novecento. Poeta in lingua e soprattutto in dialetto, studioso del folklore locale, dialettologo e animatore di circoli culturali, Maragliano è stato riscoperto a partire dagli anni Sessanta e soprattutto Settanta del secolo scorso.

“La storia di Alessandro Maragliano racconta di un grande uomo con un amore spassionato per la propria Città – sottolinea l’Assessore con delega alla Cultura Carlo Fugini -. Attraverso le sue opere, il poeta ha voluto portare avanti e far conoscere a tutti le tradizioni legate alla storia e all’arte locale. Il programma dedicato a Maragliano risulta ampio e variegato: si tratta di un doveroso omaggio attribuito dal Comune di Voghera nel ricordo di questa figura di spessore”.