Aperta da oggi al 13 maggio la mostra SCARELLA100. Un’avventura nel mondo dei colori alla Civica Galleria d’Arte Il Rondò di Imperia.

La mostra ripercorre vita e arte dell’artista Scarella, dagli inizi figurativi alla scelta totalizzante dell’informale.

Una rassegna curata dal critico Alfonso Sista e dal figlio dell’artista, Tirreno Bianchi, che ripercorre in chiave antologica il lavoro di Luciano Bianchi, in arte Scarella, illustre imperiese (Castelvecchio 1922 – Imperia 2017) che fu partigiano, poi operaio all’Agnesi, artista ed ebanista impegnato anche in grandi realizzazioni come il soffitto della chiesa imperiese di Cristo Re.

Bianchi dedicò alla pittura la sua parte più intima, trasferendovi emozioni e sentimenti, e scegliendo di coltivarla come un mezzo espressivo privato, lontano dalla ribalta della scena più commerciale, benché conosciuto e apprezzato nel mondo artistico non soltanto imperiese.

La mostra alla Galleria Rondò resterà aperta da oggi, l’inaugurazione è prevista alle ore 17.00, sino a sabato 13 maggio nei seguenti orari: dal martedì al giovedì dalle 16.00 alle 19.00, il venerdì e il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 oltre alla possibilità di visite guidate per le scuole sia il venerdì che il sabato mattina.