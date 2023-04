Dopo aver approvato il Bilancio consuntivo in attivo l’Amministrazione comunale di Tortona ha subito deciso di spendere circa la metà dei soldi di avanzo di amministrazione in diversi interventi

Per quanto riguarda la sicurezza sono previsti 50 mila euro per un nuovo impianto semaforico a Rivalta Scrivia, 15 mila euro per l’acquisto di due moto elettriche per la Polizia Locale, 100 mila euro per un nuovo impianto di videosorveglianza da installare in città e 25 mila euro per la manutenzione dell’esistente; altri 100 mila euro saranno investiti per la realizzazione di varchi videosorvegliati agli ingressi della Zona a Traffico limitato