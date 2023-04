Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 aprile, il Vescovo Guido Marini si è recato in visita presso il Comune di Tortona dove è stato accolto dal Sindaco Federico Chiodi che lo ha “guidato” presso gli uffici dei diversi settori, incontrando e salutando i dipendenti della struttura.

Il Vescovo è stato poi ricevuto nella sala del Consiglio Comunale dal Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo, dai Consiglieri Marcella Graziano, Nicolò Castellini e Giuseppe Bottazzi, oltre che dal Vicesindaco Fabio Morreale e dall’Assessore Anna Acerbi: Monsignor Marini ha ringraziato l’Amministrazione per l’accoglienza e per il lavoro che quotidianamente viene svolto per garantire i servizi ai cittadini e programmare lo sviluppo della città, soffermandosi anche sul fondamentale ruolo della politica svolta per conseguire il bene comune.

Il Sindaco, come ricordo della visita, ha donato al Vescovo una stampa raffigurante il primo statuto comunale del 1500, che raccoglieva anche testimonianze risalenti fino al 1100, e l’ultimo statuto approvato nel 2020 dall’attuale Consiglio Comunale; un’altra stampa invece riporta una poesia di Felice “Lice” Anfossi in dialetto tortonese dedicata a San Marziano, patrono della città.