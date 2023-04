Il Comune di Voghera celebra il 25 Aprile, la Giornata della Liberazione nella quale vengono ricordate tutte le donne e gli uomini che si sono battuti per garantire la libertà, la democrazia e i diritti civili. Si tratta del 78° anniversario della Liberazione e del 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione. Il Sindaco Paola Garlaschelli e il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Salerno intervengono in merito.

“Sono passati 78 anni dal 25 Aprile 1945, data che ha sancito la Liberazione dell’Italia – spiega il Sindaco Paola Garlaschelli -. Una data che impone la necessità di fermarsi e riflettere per opporsi, ancora una volta, ad ogni tipologia di conflitto e di guerra. Una data che ricorda l’impegno di tutte le forze che hanno contribuito alla Liberazione. Il ricordo e la riconquista della libertà non è retorico ed è nostro dovere rievocare quei giorni. Il 25 Aprile è il simbolo della ricostruzione di un paese che ha saputo alzare la testa e ripartire. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.

“Il 25 Aprile ricorda a tutti noi i valori essenziali della democrazia e della libertà, i nostri diritti, i nostri doveri – sottolinea il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Salerno -. Difendere e tramandare i diritti umani, sociali e politici è un compito che le Istituzioni devono portare avanti con impegno, per far sì che non venga mai dimenticato quanto avvenuto. La data coincide, inoltre, con il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione, un bene primario che ognuno di noi deve difendere. La cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il tricolore”.

Il programma prevede alle ore 8:00 la partenza di una delegazione dalla Caserma di Cavalleria, e la deposizione delle corone commemorative al Monumento ai Caduti di Nassiriya, alla lapide Sandro Pertini in viale Carlo Marx, alla lapide Gino Tarabella in Corso XXVII Marzo, alla lapide della Chiesa di Medassino, al Monumento ai Caduti di Torremenapace, alla lapide del Tempio Sacrario della Cavalleria e alla lapide del pronao Collegiata San Lorenzo Martire.

Proseguendo, alle ore 9:30 ci sarà il ritrovo al Cimitero Maggiore per la deposizione della corona commemorativa al Sacrario Caduti Partigiani e la celebrazione della Santa Messa; presso il Famedio si terrà l’omaggio ai caduti. In caso di pioggia, la funzione religiosa si terrà nella Chiesa della Resurrezione, al Rondò Carducci. In seguito, alle ore 10:30, verrà deposta la corona e la Medaglia d’Oro al Valore al Merito a Franco Quarleri. Alle ore 10:45 al Liceo “Galilei” – sezione classica “Grattoni” – si terrà un ricordo di Jacopo Dentici.

Alle ore 11:00, presso la Stazione Ferroviaria, si andrà a comporre il corteo e verrà deposta una corona alla Lapide Ferrovieri Caduti per la Libertà. La tappa successiva sarà il Monumento ai Caduti di via Ricotti, dove alle ore 11:15 verranno deposte le corone commemorative. Il corteo proseguirà fino ad arrivare alla Piazza della Liberazione. Le celebrazioni si concluderanno con l’intervento del Sindaco Paola Garlaschelli, del Presidente del Consiglio Comunale Daniele Salerno e del Rappresentante delle Associazioni partigiane cittadine. Ci sarà la partecipazione del Corpo Musicale Città di Voghera e del coro A.N.A. “Italo Timallo”.