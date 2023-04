Per la Festa dei Lavoratori, l’Amministrazione comunale ha organizzato una manifestazione che si svolgerà nella giornata di lunedì 1° maggio.

Il consueto corteo per le vie cittadine avrà inizio alle ore 10.30 (ritrovo alle ore 10.15 in piazza Falcone e Borsellino, ex Piazza della Stazione).

Intorno alle ore 11 verrà deposta una corona di fiori al monumento ai Caduti sul Lavoro (Giardini Pubblici). Dopo il saluto del Commissario Straordinario, interverrà Elio Bricola (Uil Alessandria),in rappresentanza delle tre Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL e UIL).

Alla giornata parteciperà il Corpo Musicale “Romualdo Marenco”.