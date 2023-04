Un’iniziativa del Lions Club Tortona Duomo per le celebrazioni del cinquecentesimo anniversario della Signora di Tortona durante la dominazione spagnola.

Bella e interessante serata quella organizzata venerdì 14 dal Lions Club Tortona Duomo presso la scuola alberghiera dell’Istituto Santachiara di Tortona. L’incontro conviviale aveva lo scopo di illustrare la figura di Cristierna Danimarca, Signora di Tortona durante la dominazione spagnola e di raccogliere i fondi per una borsa di viaggio a favore di un allievo dell’istituto che potrà così recarsi a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventu’. Un’occasione, come ha precisato Don Cristiano Orezzi, direttore della Pastorale Giovanile della Diocesi, di alto valore formativo, specialmente dopo il periodo del COVID che ha costretto i giovani ad un momento di isolamento non certo favorevole ad un’evoluzione positiva della loro personalità.

La serata ha permesso agli oltre quaranta intervenuti di conoscere l’importante realtà cittadina dell’Istituto Santachiara, illustrata dalla Direttrice dott.ssa Cristina Montagnoli, che forma qualificati addetti nel settore della ristorazione; un settore che lamenta una ormai una cronica carenza di personale: un concreto aiuto all’economia con opportunità offerte ai giovani, attraverso la loro formazione, di buone possibilità di lavoro ed alle imprese del comparto, un supporto indispensabile per il loro sviluppo.

Durante la serata si è svolto l’intervento del dott. Giuseppe Decarlini su Cristierna di Danimarca, la Principessa, Sposa Bambina, divenuta Signora di Tortona. E’ stata una piacevole occasione per conoscere questo periodo della nostra storia generalmente poco nota. Con chiarezza e sulla base di ricerche documentali il dott. Decarlini ha così introdotto l’evento che si terrà a Tortona, a Palazzo Guidobono nel prossimo mese di maggio e che avrà come argomento la vita tortonese di Cristierna.

Cesare Goglino – Lions Club Tortona Duomo.