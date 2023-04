Sono ripresi, dopo la pausa per la pandemia, gli stage linguistici degli alunni del Liceo Peano di Tortona finalizzati al potenziamento linguistico e all’acquisizione di competenze interculturali.

La meta di quest’anno per lo stage di lingua inglese è stata Malta: accompagnati dalle professoresse Lia Giachero, Giuliana Scrivanti e Paola Torre, gli studenti partecipanti hanno soggiornato a La Valletta per sette giorni, ospitati da famiglie maltesi. Hanno avuto la possibilità di frequentare ogni giorno qualificati corsi di lingua inglese tenuti da insegnanti madrelingua presso la Berlitz School, English Language Academy. Nel pomeriggio sono state organizzate attività culturali in Malta, alla scoperta di luoghi suggestivi e di interesse storico: La Valletta, soprattutto, ma anche Marsaxlokk, animato villaggio di pescatori con le barche dai colori accesi. Non poteva mancare un tuffo nella storia antica dei Templi Megalitici di Hagar Qim e Menaidra oggi patrimonio UNESCO a cui faceva da sfondo il blu intenso del mare. La visita alle tre città Senglea, Vittoriosa e Cospicua ha permesso di scoprire la presenza inglese sull’isola e la peculiarità della tradizione navale.

Il gruppo di studenti del Peano è stato inoltre coinvolto nella vita delle famiglie dell’isola, ha instaurato nuove relazioni ed amicizie, si è confrontato con modi diversi di vivere la scuola, di condividere esperienze significative. La collaborazione tra gli insegnanti del Liceo e quelli del luogo è stata infine un’opportunità importante per l’accrescimento professionale e personale di tutti i partecipanti.