Lo scorso 30 marzo si è svolta l’assemblea della Consulta delle Associazioni di Volontariato (CAV) del Comune di Tortona presieduta da Pia Camagna e alla presenza dell’assessore Marzia Damiani: durante l’incontro è stato deliberato il nuovo logo della Consulta , elaborato a partire dai disegni realizzati dai bambini nell’ambito del laboratorio allestito durante la Giornata del Volontariato 2022.

Il nuovo logo è stato adottato con votazione unanime dell’assemblea (immagine allegata). Inoltre l’assemblea, su proposta della presidente, ha stabilito come tema della prossima Giornata del Volontariato “la vendemmia”: per consentire un maggiore coinvolgimento delle scuole, la Giornata si terrà quest’anno il 7 ottobre, in piazza Duomo; le associazioni di volontariato che intendono partecipare dovranno far pervenire l’adesione, tramite mail all’indirizzo volontariato@comune.tortona.al.it entro il prossimo 8 maggio. Infine, in occasione del Giro d’Italia che farà tappa a Tortona il 17 maggio, il Direttivo della Consulta ha proposto di realizzare una scritta per dare il benvenuto ai corridori, che possa essere ripresa dall’alto dagli organizzatori dell’evento; gli Uffici comunali verificheranno con RCS Sport, organizzatore dell’evento, la fattibilità dell’iniziativa per poi procedere all’allestimento.