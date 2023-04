“Be this influencer!!”. Questo l’invito accorato dei ragazzi della Secondaria di 1° grado “Zanardi Bonfiglio” di Pontecurone scritto sulla locandina che ha pubblicizzato la II Giornata ambientale, ormai istituzionalizzata, grazie alla collaborazione fra Amministrazione, Scuola e volontari della Protezione civile, della Pro loco e dell’AGE (associazione genitori).

Gli alunni, dotati di guanti, sacchi, pinze, secchi e vari contenitori, divisi in gruppi e guidati dai loro insegnanti e dai volontari, nella mattinata di sabato 1° aprile hanno ripulito il paese, differenziando i rifiuti e proponendosi a tutti i Pontecuronesi come corretti “modelli” da seguire, per vivere in un paese più pulito e rispettoso nei confronti di tutti.

Alla fine della raccolta, i ragazzi hanno fatto il punto sull’attività svolta nella mattinata riunendosi in Sala polifunzionale, dove alcuni di loro sono intervenuti approfondendo le riflessioni sulle tematiche ambientaliste, già trattate in classe in modo pluridisciplinare.