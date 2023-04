“Dalla Resistenza alla Costituzione”, mostra storico-didattica proposta da A.N.P.I. – Sezione di Casale Monferrato in collaborazione con il Comitato Antifascista di Casale Monferrato e con la Città di Casale Monferrato, sarà aperta al pubblico nel torrione del Castello da sabato 8 fino a mercoledì 26 aprile.

L’evento, che anticipa le celebrazioni per la Liberazione, sarà presentato mercoledì 12 aprile alle ore 16,30 alla presenza del curatore Prof. Vittorio Rapetti.

La mostra, ideata e realizzata dall’associazione Memoria Viva di Canelli e dall’Azione Cattolica del Piemonte e Val d’Aosta, è nata nel 2016, in occasione del sessantesimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente, con l’obiettivo di ricordare la nascita della Repubblica in un Paese stremato dalla Guerra Mondiale e della terribile esperienza della guerra civile, illustrare lo sviluppo del documento e i principi fondamentali in esso contenuti, sottolineare le conquiste dei diritti fondamentali riportati nella Carta.

