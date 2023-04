Torna il tradizionale appuntamento di “Librinfesta”, il Festival di letteratura per bambini e ragazzi organizzato dall’associazione culturale “Il Contastorie” con la compartecipazione dell’Amministrazione Comunale di Alessandria, della Biblioteca Civica di Alessandria “Francesca Calvo”, di ASM CulturAle Costruire Insieme e del Conservatorio di musica Antonio Vivaldi .

È anche previsto il coinvolgimento diretto della libreria “Il Sentiero degli Scarabocchi”.

La manifestazione, che raggiunge quest’anno l’importante traguardo della XX edizione, avrà come soggetto “Universi – Viaggio attraverso gli universi della letteratura e della cultura”, tema ricco di suggestioni e che farà da filo condutture per gli oltre 85 eventi in programma, che comprenderanno incontri con gli autori, laboratori, spettacoli animazioni e presentazioni di libri.

La rassegna sarà inaugurata domenica 7 maggio 2023 alle ore 18 presso l’Auditorium del Conservatorio di musica Antonio Vivaldi con il concerto “Uni-versi in Musica” e la partecipazione del Coro delle Voci Bianche diretto dal M° Roberto Berzero.

La manifestazione si articola anche numerosissime occasioni di incontro con gli autori invitati all’edizione 2023.

L’ingresso al festival è gratuito salvo alcuni eventi speciali per i quali è richiesto un contributo di partecipazione.

Per molte attività è richiesta la prenotazione online, da effettuare tramite il sito web www.librinfesta.org (accedendo alla sezione “programma”).

Molti eventi hanno posti limitati perciò la prenotazione è l’unico strumento per garantire al 100% la tua partecipazione.

Per informazioni:

ilcontastorie.info@gmail.com

“La lettura, tra i tanti valori che ha, riveste un ruolo fondamentale nella formazione continua della persona – sottolinea il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante –. Per questo, come Giunta e come Ente nel suo complesso, l’impegno di tutta la nostra Amministrazione per la promozione del libro in tutte le sue forme e come chiave per conoscere il mondo è imprescindibile. Questi valori sono gli stessi di Librinfesta, storico Festival della Letteratura per ragazzi che si organizza ogni anno in Alessandria, e che festeggia l’importante traguardo della ventesima edizione. Per questi motivi auspichiamo che questa manifestazione possa essere da stimolo per avvicinare più persone alla lettura, a partire proprio dai bambini e i ragazzi, e che possa diventare un punto di riferimento per nuove rassegne letterarie e nuove iniziative che testimoniano la vivacità culturale del nostro territorio”.

“Librinfesta, nel suo ventennale, vuole provare a considerare il pianeta Terra come un’astronave con il suo prezioso carico di UNIVERSI – afferma Rosalba Malta, Presidente Associazione Culturale Il Contastorie –: l’arte, la musica, il teatro, la poesia, lo sport, il gioco, il cibo, la natura, l’umanità intera,che rendono questo pianeta il più bel luogo possibile dove esistere. Librinfesta diventa un viaggio attraverso gli UNIVERSI che ruotano intorno alla realtà e con i quali l’umanità si confronta quotidianamente. Una riflessione che diventa esperienza per rispondere alla domanda che ci viene posta da più parti e cioè di custodire meglio la casa comune e tutti i suoi abitanti, di abbandonare l’usa e getta, le guerre e le disuguaglianze per imboccare la via della pace e della sostenibilità ecologica e sociale. Quale migliore occasione di un Festival della letteratura, che compie venti anni e diventa definitivamente adulto, per proporre questa riflessione? Là dove il protagonista è il futuro stesso rappresentato proprio da loro: i bambini e i ragazzi che attraverso i libri e le storie sanno immaginare tutti gli UNIVERSI possibili.”