Il sindaco di Acqui Terme, Danilo Rapetti, è il nuovo Presidente della Rappresentanza della Conferenza dei sindaci dell’Agenzia territoriale per la casa Piemonte Sud.

È stato nominato nel corso della riunione svolta alla sala Pastrone di Asti e ricoprirà tale ruolo per un anno e mezzo, sino al termine del mandato del Consiglio di amministrazione attualmente in carica e presieduto dall’avvocato Paolo Caviglia.

È stata una Conferenza, quella svolta ad Asti, caratterizzata dallo spirito costruttivo espresso dagli amministratori dell’A.T.C. Piemonte Sud, siano essi sindaci dei 165 Comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, o componenti dell’amministrazione dell’Agenzia preposta alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Dal partecipato dibattito della Conferenza dei sindaci in materia di edilizia sociale è emersa soddisfazione per i risultati raggiunti e condivisione dei progetti annunciati dal presidente Paolo Caviglia e dagli altri componenti del Consiglio di amministrazione dell’A.T.C. Piemonte Sud: Marco Buttieri (vice presidente), Francesco Balocco, Barbara Beatrice Bovone e Mario Canova, affiancati dal direttore generale Alessandro Lovera, dal vice direttore Gianluca Ghiglione e dal dirigente Luciano Milanese.

Il presidente Paolo Caviglia ha aggiornato i presenti alla Conferenza dei sindaci dell’A.T.C. Piemonte Sud sui quattro interventi finanziati con i contributi dei Programmi operativi regionali sovvenzionati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, realizzati in via Brighenti a Tortona (costo globale 1.432.000 euro); in via Ungaretti ad Asti (costo globale 1.536.442 euro); ad Alba in via Pinot Gallizio (costo globale 1.507.821 euro) e in via Carlo Cencio della stessa città (costo globale 1.456.692 euro).

Con i finanziamenti messi a disposizione dal Superbonus 110% l’A.T.C. sta realizzando 31 interventi su immobili di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa o dei Comuni, per un investimento complessivo di 21 milioni di euro.

Già conclusi gli interventi realizzati ad Arquata Scrivia, Cassine, Asti (in via Badalin 18 – 20; via Badalin 26 – 28 e ai civici 34 – 36 della stessa via Badalin). Interventi per l’efficientamento energetico già conclusi anche a Villanova d’Asti (in via Adolfo Villa e in via Zabert) e a Cherasco.

Sono 41 gli interventi (in corso o già conclusi) dell’Agenziale territoriale per la casa Piemonte Sud su fabbricati a gestione condominiale, attingendo ai finanziamenti messi a disposizione dal Superbonus 110%. Se saranno confermate le modifiche sulle scadenze, l’A.T.C. Piemonte Sud intende ristrutturare con i fondi del Superbonus, 43 immobili nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo un totale di 1002 alloggi interessati.

Nella Conferenza dei sindaci il presidente dell’ATC Piemonte Sud, Paolo Caviglia, il vice presidente Marco Buttieri e il direttore generale Alessandro Lovera hanno annunciato altri 12 interventi, già approvati e di prossima realizzazione tramite l’attingimento ai Fondi comuni d’investimento (Fcp) previsti dal Piano nazionale di resistenza e resilienza (Pnrr). Sono in corso di effettuazione e previsti ad Alessandria, Arquata Scrivia, Asti, Borgo San Dalmazzo, Canelli, Novi Ligure e Valenza per un investimento che complessivamente ammonta a 12.500.000 euro.

Con i fondi deliberati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, l’A.T.C. Piemonte Sud ha in programma ristrutturazioni in immobili di sua proprietà o in gestione, situati ad Alessandria, Asti, Casale Monferrato e Cuneo che comportano un investimento globale di 8.860.000 euro.

Apprezzato dai sindaci anche l’evolversi del progetto di ‘Auto-recupero degli alloggi carenti di manutenzione’ da parte degli assegnatari. Sono finalizzati ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia sociale, nonché al miglioramento della qualità dell’abitare.

I costi sostenuti per la realizzazione dei lavori, se documentati tramite la presentazione di fatture fiscali, dopo i dovuti controlli dell’ente proprietario, sono riconosciuti all’assegnatario sia mediante detrazioni sul canone di locazione sia attraverso la restituzione dell’importo anticipato.

Valutazione più che positiva anche al riguardo del rapporto tra A.T.C. Piemonte Sud e utenti espresso con lo ‘Sportello telematico decentrato’ e conseguente richiesta dei Sindaci di implementare questo servizio, già attivo ad Alba, Bra e Casale.

È in funzione uno sportello pure a Racconigi con collegamento Web tra il municipio e la sede provinciale dell’ATC Piemonte Sud che viene effettuato saltuariamente, in date concordate. Sono in fase di attivazione gli sportelli di Savigliano (che sarà strutturato su appuntamenti fissi) e, come per il caso di Racconigi, quello con il Comune di Fossano.

Ai Comuni interessati ad attivare lo Sportello telematico decentrato viene richiesta l’individuazione degli spazi con connessione internet, la presenza di un dipendente durante l’apertura dello sportello, computer con monitor e webcam. Dall’altra parte l’ATC mette a disposizione un dipendente presso la sede provinciale durante l’apertura dello sportello, un computer con monitor e webcam e un tablet da fornire al Comune.

Apprezzato dai sindaci presenti alla Conferenza dei servizi il mantenimento ad oltre la quota del 20% del patrimonio di proprietà di terzi in gestione all’Agenzia territoriale per la casa Piemonte Sud.