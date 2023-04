Marengo si pone nuovamente al centro della competizione, trasferendo però il campo di battaglia su pacifiche scacchiere.

Il 28, 29 e 30 aprile il Polo di Marengo ospiterà per il terzo anno consecutivo la tappa piemontese del Campionato Italiano a Squadre organizzato dal Circolo Scacchistico Alessandrino, con la collaborazione dell’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei.

Un momento significativo per questo “sport della mente” da secoli amato e praticato in tutto il mondo e che annovera tra i suoi grandi appassionati lo stesso Napoleone Bonaparte. D’altra parte l’Imperatore, amante della matematica e perfetto stratega, non poteva non amare il gioco di strategia per eccellenza.E il teatro della sua grande vittoria, lì dove ha dato scacco matto agli Austriaci, è diventato luogo simbolo delle sfide di oggi: la “terra bella di Marengo” dove si combattono le battaglie sulle scacchiere ma anche quelle per l’ambiente, per la crescita economica e culturale di un territorio attorno a un “brand Napoleone” dal fascino intramontabile.