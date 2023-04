Si è svolto ieri sera, 27 aprile, il Consiglio Comunale di Tortona chiamato ad approvare il Bilancio consuntivo del 2022.

L’assessore Anna Acerbi ha esposto i numeri del rendiconto che chiude con un avanzo di 2.860.000 euro, derivato dalla somma fra l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2022 e dalle somme accantonate dell’avanzo 2021, prudenzialmente destinate all’aumento dei costi per l’energia.

Proprio l’imprevista diminuzione di queste spese rispetto alle attese e agli stanziamenti del Governo, queste somme sono tornate disponibili. Per questo motivo, contestualmente all’approvazione del rendiconto, la Giunta ha deciso di proporre subito una prima variazione di circa 1.300.000 euro, destinando subito una parte dell’avanzo a nuove spese che, come prevede la legge può essere applicato solo per investimenti e spese correnti “non ricorrenti”. A seguire è intervenuto il Sindaco Federico Chiodi.

“Questa sera – ha detto il Primo cittadino – ci troviamo ad un passaggio fra i più importanti dell’attività amministrativa della Città, l’esame e l’approvazione del rendiconto di bilancio che rappresenta la fotografia, dal punto di vista contabile del nostro Ente. Come ha spiegato l’Assessore Acerbi poco fa questa fotografia ci restituisce un’immagine senz’altro positiva dello stato di salute finanziario del Comune di Tortona, e credo che molti di voi che sono stati seduti in questa sala da più tempo, sanno che non è affatto scontato che sia così. Sotto questo aspetto non possiamo quindi che riconoscere l’ottimo lavoro svolto dall’Assessore, dalla dirigente del settore finanziario dottoressa Sabrina Mancini e da tutto il personale impegnato appunto “a far quadrare i conti” in un periodo che definire incerto è dire poco.”

“Sotto l’aspetto prettamente politico – ha aggiunto Chiodi – il risultato di amministrazione che chiude con un avanzo consistente, 2.800.000 euro circa, mi entusiasma un po’ meno. Perchè come tutti sappiamo le finanze del Comune sono le finanze dei Tortonesi e queste risorse per i Tortonesi, per la Città di Tortona devono essere spesi. Per questo motivo, contestualmente alla chiusura del bilancio consuntivo 2022, si è lavorato ad approntare una prima variazione al bilancio di previsione 2023 che impegni subito una parte consistente di questo avanzo, circa 1,3 milioni, da investire subito sulla Città con interventi che riguardano tutti i settori e gli ambiti in cui l’ente è impegnato e per questo motivo tra poco passerò la parola ai colleghi di Giunta per una rapida esposizione degli interventi che riguardano le rispettive competenze. Chiaramente, si tratta di risorse aggiuntive rispetto alle previsioni che abbiamo approvato circa un mese fa, quindi si è cercato anche di riequilibrare voci e ambiti che erano state più “sacrificate” nella redazione del bilancio di previsione. Abbiamo già previsto una ulteriore variazione consistente per il mese di giugno, quando, lo ha spiegato l’assessore poco fa, con il riaccertamento del fondo Covid avremo il conto definitivo delle risorse a disposizione.”

“Mi piace però sottolineare, tornando alla destinazione di quelle risorse aggiuntive – ha concluso il Sindaco -, come si sia cercato di raccogliere anche le indicazioni che più volte erano giunte anche da questo Consiglio Comunale e dalle Commissioni, cercando di investire nuove risorse in ambiti come la sicurezza, la viabilità, le politiche per i giovani e per gli anziani, per le scuole; nell’ambito della cultura e del turismo che crediamo siano fra loro strettamente collegate; delle opere pubbliche ovviamente, con interventi che hanno ricadute anche sul sociale, sulla valorizzazione del nostro patrimonio e sulle infrastrutture, sulla sicurezza idrogeologica. In questi quattro anni abbiamo sempre cercato di operare delle scelte dettate dal buon senso, seguendo un preciso percorso di pianificazione che si muovesse su alcuni assi che riteniamo fondamentali: lo sviluppo delle potenzialità del nostro territorio, il lavoro e l’attenzione ai temi sociali, la valorizzazione del grande patrimonio che Tortona rappresenta. Abbiamo affrontato molte emergenze in questi anni e oggi prendiamo atto dell’oculata gestione delle nostre finanze e ci impegniamo a concretizzare queste ulteriori risorse, come sempre a favore della Città e dei Cittadini Tortonesi.”