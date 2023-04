Ritorna anche quest’anno la prima, quella primaverile, delle tre edizioni annuali di “Cantarà e Catanaj” la tradizionale fiera di anticaglie e antiquariato minore, ormai giunta alla 86’ edizione. La prima si è svolta nel novembre del 1988 sotto i portici di via Emilia e negli anni è cresciuta e si è ampliata sia nel numero dei partecipanti che nelle aree di realizzazione.

Come di consueto, si svolgerà l’ultima domenica di aprile, quest’anno il 30, snodandosi lungo le strade e le piazze del centro storico cittadino che si animeranno con i caratteristici banchi sui quali sarà possibile trovare oggetti ormai dimenticati, ricordi e piccole meraviglie del tempo passato, particolarità legate a ricordi personali.

Il nome dell’evento è legato al dialetto tortonese, infatti “cantarà” significa madia ovvero un mobile che serviva da ricovero a oggetti vari, mentre “catanaj” indica un insieme di cose vecchie, in particolare vecchi oggetti in metallo di poco valore. Si tratta dunque di un mercatino del piccolo antiquariato caratterizzato dall’esposizione e dalla vendita di cose vecchie e usate aperto sia a privati sia a commercianti in qualità di espositori.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: www.vivitortona.it

Oppure contattando i seguenti numeri di telefono: 0131/864290 -864297

(ufficio manifestazioni)