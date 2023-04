Chi ieri sera ha visto le due auto coinvolte nell’incidente stradale che si è verificato lungo la ex statale per Genova nei pressi del supermercato Lidl avrà pensato che le persone rimaste coinvolte erano sicuramente in fini vita, ma per fortuna non è stato così, anzi, secondo la prima sommaria ricostruzione le due donne che si trovavano al voltante delle due automobili non avrebbero riportato ferite gravi. Lo schianto di cui stiamo parlando si è verificato appunto ieri e secondo la prima sommaria ricostruzione si è trattato di uno scontro quasi frontale fra due auto ce ha visto l’intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona e delle ambulanze del 118.

