SABATO 15 APRILE

Tortona: dalle 8:30 alle 9:00 ritrovo in piazza Duomo (ingresso tramite corso Leoniero) permil raduno delle porsche

Tortona: LA CARTA SI RIMETTE IN SELLA laboratori di preparazione con Natale Panaro da realizzare a Palazzo Guidobono, racconti, video, canzoni, ecc • nella mattina del 15 presentazione delle storie e delle creazioni degli alunni partecipanti al progetto, consegna gadget e assegnazione premi

Tortona: fino al 23 aprile presso il Museo Diocesano in Via Seminario mostra “La Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme: un monumento nella storia”, allestita al Museo Diocesano di Tortona e dedicata alla presentazione di uno dei più celebri monumenti di stampo religioso e culturale nella storia dell’umanità. Orario di apertura: sabato e la domenica dalle 15:30 alle 18:30

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 16 APRILE

Tortona: alla scoperta degli alberi monumentali dalle ore 14:00 percorso in auto con abbigliamento comodo – ritrovo Verde Commerce in corso Pilotti a Tortona – per programma e contatti vedi allegato – organizza FAI Tortona

