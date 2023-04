Si avvisa che è attivo il canale Telegram DianoMarinaAlert quale servizio informativo di Protezione Civile del Comune di Diano Marina alla cittadinanza. Il canale sarà pertanto utilizzato per tenere in contatto il maggior numero possibile di persone interessate alle problematiche di Protezione Civile attraverso la fruizione di messaggi e contenuti multimediali inerenti tale argomento, in particolare durante le emergenze e le Allerte Meteo.

I messaggi ed i contenuti multimediali, che saranno inviati durante le emergenze e le Allerte Meteo, saranno volti ad evitare alla cittadinanza di incorrere in situazioni di pericolo per la privata e/o pubblica incolumità e quindi richiederanno la massima attenzione da parte degli iscritti. Si informa che è possibile iscriversi al canale Telegram DianoMarinaAlert mediante il seguente link:

e che relativamente alla normativa inerente la tutela della privacy, gli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sono contenuti nella pagina raggiungibile con il seguente link, cui si invita ad accedere: