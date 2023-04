In attesa della vincita multimilionaria del 6 che sale 23 milioni e mezzo di euro, a Tortona nei giorni scorsi, come anche confermato da Jamma (https://www.jamma.tv/) un cliente del centro commerciale Oasi di Tortona ha centrato un punto “4SS” e un punto “4” per una vincita da 62.403,86 euro complessivi.

La combinazione vincente è stata 7, 10, 62, 63, 77, 86 J 5, SS 44.